Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ренн
2:2
Завершен
Гавр
Франция - Лига 1|3-й тур
Шеффилд Юнайтед
0:1
2-й тайм
live
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Фиорентина
Сегодня
19:30 (Мск)
Лечче
Италия - Серия А|2-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|2-й тур
17:19, 27 августа 2023Спорт

Усик заявил о готовности подраться с Фьюри после победы над Дюбуа

Украинский боксер Усик после победы над Дюбуа заявил, что готов драться с Фьюри

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский боксер Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа заявил, что готов драться с Тайсоном Фьюри. Его слова в воскресенье, 27 августа, приводит Sport24.

«Когда состоится бой против Фьюри? Я готов хоть завтра. Хочет ли этого Тайсон, я не знаю. Но я хочу с ним подраться. А пока мне хочется увидеть семью, детей, хочется вернуться домой», — заявил 36-летний Усик.

В ночь на 27 августа Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

В июле Усик говорил, что Фьюри боится с ним драться. До этого появилась информация, что британец отказался от поединка с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, который планируется провести в декабре 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться в апреле, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

В активе Усика 21 победа в 21 поединке. На счету Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Нежелание ВСУ следовать совету Пентагона насчет обороны Купянска объяснили

    Власти пообещали восстановить поврежденный после атаки БПЛА дом в Курске

    Объявление в подъезде о громких утехах соседки развеселило москвичей

    Появилось видео с обвалом скалы на средневековый монастырь в Грузии

    Популярный американский ведущий попросил у Путина интервью

    Усик заявил о готовности подраться с Фьюри после победы над Дюбуа

    В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на БПЛА

    Россиянин более 15 раз ударил женщину ножом на глазах у отдыхающих

    Аферист представился Джоном Бон Джови и выманил у москвички крупную сумму

    В Херсонской области задержан покушавшийся на российского журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости