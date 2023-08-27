Усик заявил о готовности подраться с Фьюри после победы над Дюбуа

Украинский боксер Усик после победы над Дюбуа заявил, что готов драться с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа заявил, что готов драться с Тайсоном Фьюри. Его слова в воскресенье, 27 августа, приводит Sport24.

«Когда состоится бой против Фьюри? Я готов хоть завтра. Хочет ли этого Тайсон, я не знаю. Но я хочу с ним подраться. А пока мне хочется увидеть семью, детей, хочется вернуться домой», — заявил 36-летний Усик.

В ночь на 27 августа Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

В июле Усик говорил, что Фьюри боится с ним драться. До этого появилась информация, что британец отказался от поединка с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, который планируется провести в декабре 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться в апреле, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

В активе Усика 21 победа в 21 поединке. На счету Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).