Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 27 августа 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, атака со стороны Украины повредила четыре жилых домовладения. Помимо того, частично оказалось нарушено энергоснабжение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об опасениях вести бои на территории России

    Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

    В российском городе стая собак напала на ребенка

    ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

    Названы три продукта для укрепления иммунитета

    Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака

    В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом

    Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

    Зеленский захотел провести выборы на Украине

    Погибшим из-за атаки дрона в Белгородской области оказался подполковник полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости