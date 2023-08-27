Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, атака со стороны Украины повредила четыре жилых домовладения. Помимо того, частично оказалось нарушено энергоснабжение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.