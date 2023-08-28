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08:45, 28 августа 2023Мир

ЕС заявил о присутствии своих военных на Украине после завершения конфликта

Генерал Бригер: военные ЕС могут находится на Украине после завершения конфликта

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные из стран Евросоюза могут отправиться обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Об этом заявил глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, сообщает Welt.

«Я вполне могу себе представить, что текущее обучение украинских солдат ЕС будет продлено сверх запланированного двухлетнего периода, а затем, в свое время, будет расширено», — заявил генерал.

В качестве причины будущего присутствия европейских солдат на Украине он назвал необходимую помощь Киеву в разминировании и наращивании потенциала Вооруженных сил и боевой техники после завершения конфликта.

Ранее Бригер усомнился в способности Украины прорвать оборону российских сил. По его мнению, неясно, сможет ли Киев восстановить полный суверенитет имеющимися средствами. В то же время генерал назвал желательным успех украинских сил, однако счел его недостижимым в обозримом будущем.

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    Семен Александров
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