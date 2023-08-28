МИД Японии призвал своих граждан в Китае не разговаривать громко по-японски

МИД Японии призвал японцев к осторожности в КНР из-за протестов по «Фукусиме-1»

МИД Японии призвал своих граждан в Китае к осторожности из-за роста количества беспорядков по вопросу сброса воды из «Фукусимы-1». Об этом сообщает Bloomberg.

Ведомство заявило, что гражданам, посещающим или проживающим в Китае, следует не разговаривать громко по-японски и обращать пристальное внимание на свое окружение при посещении посольства или консульства.

В заявлении министерство посоветовало японцам держаться дальше от любых демонстраций против сброса воды на АЭС и не фотографировать эти мероприятия.

Ранее глава японской партии Комэйто Нацуо Ямагути отменил визит в Китай из-за намеков на неуместность после начала сброса воды на «Фукусима-1». Уточняется, что японский политик планировал посетить Китай с 28 по 30 августа, но Пекин донес до Токио, что «сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений».