Нарколог назвал ранние признаки алкоголизма

Врач Поликарпов: переносимость большого объема выпивки говорит об алкоголизме

К ранним признакам алкоголизма относятся переход на крепкие алкогольные напитки и увеличение доз спиртного. Об этом в беседе с «Газетой.RU» рассказал главный врач клиники «АлкоСпас», нарколог Александр Поликарпов.

По словам нарколога, о формировании зависимости в первую очередь свидетельствует неспособность контролировать объем потребляемых спиртных напитков. «Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм "привыкает" перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве», — объяснил он.

Сокращение периодов трезвости Поликарпов также назвал тревожным признаком. Он указал, что человек сначала пьет по праздникам, потом по выходным, а вскоре начинает сам искать повод выпить и вовлечь в процесс окружающих.

Согласно ВОЗ, допустимая доза алкоголя включает до 50-60 мл этанола в день. Но при этом стоит понимать, что не существует безопасной дозы. Любое количество алкоголя формирует со временем зависимость и наносит вред организму Александр Поликарпов нарколог

Заметив симптомы алкоголизма, Поликарпов посоветовал сразу обращаться к психологу или другим специалистам. По его словам, игнорирование зависимости приводит к ее прогрессированию, запоям, нарушениям норм социального поведения и серьезным заболеваниям внутренних органов.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней. Чтобы он как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.