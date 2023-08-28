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04:30, 28 августа 2023Наука и техника

Найдены древние окаменевшие коконы с пчелами внутри

Papers in Palaeontology: в Португалии обнаружены окаменевшие пчелиные коконы

Фото: Andrea Baucon / physical.org

Ученые Лиссабонского университета обнаружили сотни мумифицированных диких пчел внутри коконов возрастом три тысячи лет в ходе палеонтологических раскопок, проводимых на побережье Одемиры в Португалии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Papers in Palaeontology.

Окаменевшие пчелиные коконы образовались в результате чрезвычайно редкого процесса минерализации. Обычно наружный скелет насекомых, состоящий из органического соединения хитина, быстро разлагается. По мнению ученых, к мумификации пчел могло привести резкое снижение ночной температуры в конце зимы или продолжительное затопление территории вне сезона дождей.

Благодаря исключительной степени сохранности ученым удалось идентифицировать анатомические детали, определяющие пол пчелы, и даже частицы монофлоральной пыльцы (пыльца одного вида цветка составляет более 45 процентов), оставленные при постройке кокона. Внутренняя часть коконов покрыта сложной нитью, произведенной матерью и состоящей из органического полимера.

Пчелы принадлежат роду эуцера (Eucera), которые гнездятся в земле. Это один из примерно 700 видов пчел, которые обитают на материковой части Португалии.

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    Александр Еникеев
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