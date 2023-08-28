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06:25, 28 августа 2023Россия

Момент уничтожения летевшего на Москву беспилотника попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом уничтожения летевшего на Москву беспилотника
СюжетВзрыв в Москве

Момент уничтожения летевшего на Москву украинского беспилотника попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, запечатлен двор жилого многоквартирного дома и слышен громкий звук взрыва.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами противовоздушной обороны (ПВО) под Люберцами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте произошедшего работают экстренные службы.

Позже Минобороны России сообщило о сбитом силами ПВО беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье.

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    Марина Совина
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