Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:31, 28 августа 2023Мир

В Британии мигрантам выдадут GPS-браслеты для слежки за ними

Times: в Британии нелегалам выдадут GPS-браслеты для экономии на их содержании
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Британские власти обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам специальных электронных GPS-браслетов. Это, по задумке, поможет отследить их перемещение и сократить расходы на содержание в пунктах размещения, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Журналисты издания раскрыли «план электронной маркировки». Данная мера вынужденная из-за желания сэкономить и нехватки мест в пунктах размещения на время рассмотрения прошений об убежище для мигрантов.

При этом в Великобритании на данный момент более 175 тысяч человек уже ждут ответа от правительства на поданные ими заявления. Содержание мигрантов в специальных центрах обходится британцам примерно в четыре миллиарда фунтов стерлингов.

Однако в правительстве выразили опасение, что в стране не хватит электронных браслетов слежения для всех нелегалов, подчеркнули в статье.

В начале августа сообщалось, что британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов. Как отметили эксперты, это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против «недобросовестных работодателей и арендодателей», которые пытаются обойти иммиграционное законодательство Британии. Новая система должна вступить в силу в начале 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России. Чего опасается Украина?

    Систему защиты танков от FPV-дронов испытали в зоне СВО

    Названа связь между потребляемой солью и давлением

    Популярная актриса показала фигуру в купальнике

    В России назвали «главную фобию» Украины

    Доступ к могиле Шатунова ограничат

    Российская ПВО сбила два беспилотника в Брянской области

    В России предложили обязать АЗС заряжать электромобили

    Раненый российский военный прочитал на камеру стихи собственного сочинения

    В Британии мигрантам выдадут GPS-браслеты для слежки за ними

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости