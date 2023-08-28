В Британии мигрантам выдадут GPS-браслеты для слежки за ними

Times: в Британии нелегалам выдадут GPS-браслеты для экономии на их содержании

Британские власти обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам специальных электронных GPS-браслетов. Это, по задумке, поможет отследить их перемещение и сократить расходы на содержание в пунктах размещения, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Журналисты издания раскрыли «план электронной маркировки». Данная мера вынужденная из-за желания сэкономить и нехватки мест в пунктах размещения на время рассмотрения прошений об убежище для мигрантов.

При этом в Великобритании на данный момент более 175 тысяч человек уже ждут ответа от правительства на поданные ими заявления. Содержание мигрантов в специальных центрах обходится британцам примерно в четыре миллиарда фунтов стерлингов.

Однако в правительстве выразили опасение, что в стране не хватит электронных браслетов слежения для всех нелегалов, подчеркнули в статье.

В начале августа сообщалось, что британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов. Как отметили эксперты, это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против «недобросовестных работодателей и арендодателей», которые пытаются обойти иммиграционное законодательство Британии. Новая система должна вступить в силу в начале 2024 года.