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03:51, 28 августа 2023Россия

Российская ПВО сбила два беспилотника в Брянской области

Минобороны: ПВО сбила два беспилотника в Брянской области в ночь на 28 августа
СюжетМинобороны:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Два беспилотника сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области в ночь на понедельник, 28 августа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве заявили о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В ночь на 28 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов. В воздушных гаванях объявляли план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов. Вскоре аэропорты возобновили свою работу.

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    Марина Совина
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