Российская ПВО сбила два беспилотника в Брянской области

Минобороны: ПВО сбила два беспилотника в Брянской области в ночь на 28 августа

Два беспилотника сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области в ночь на понедельник, 28 августа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве заявили о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В ночь на 28 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов. На вылет и прилет были задержаны более 15 рейсов. В воздушных гаванях объявляли план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов. Вскоре аэропорты возобновили свою работу.