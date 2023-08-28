В российском туристическом автобусе случился пожар

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: в туристическом автобусе выгорел салон

В российском туристическом автобусе в Санкт-Петербурге случился пожар. Об этом сообщает Telegram-канал городского ГУ МЧС России.

По данным источника, сообщение о происшествии на Аптекарской набережной поступило 28 августа в 7:24.

«В туристическом автобусе выгорел салон. В 7:47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушили десять человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции. В результате аварии пострадали 26 человек. Трое из них были доставлены в государственную больницу Эрменек в критическом состоянии.