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10:08, 28 августа 2023Путешествия

В российском туристическом автобусе случился пожар

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу: в туристическом автобусе выгорел салон
СюжетПожар в Санкт-Петербурге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В российском туристическом автобусе в Санкт-Петербурге случился пожар. Об этом сообщает Telegram-канал городского ГУ МЧС России.

По данным источника, сообщение о происшествии на Аптекарской набережной поступило 28 августа в 7:24.

«В туристическом автобусе выгорел салон. В 7:47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушили десять человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции. В результате аварии пострадали 26 человек. Трое из них были доставлены в государственную больницу Эрменек в критическом состоянии.

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    Марина Черняк
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