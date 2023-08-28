Названы самые популярные подержанные внедорожники в России

«Автостат Инфо»: самым популярным подержанным внедорожником стала Lada 2121 Niva

В июле 2023 года в России резко выросла популярность кроссоверов и внедорожников (SUV-сегмент). Самые популярные машины назвали аналитики агентства «Автостат Инфо».

Число проданных автомобилей сегмента увеличилось с 111 896 до 153 236 штук (плюс 37 процентов по сравнению с 2022 годом). В результате их доля на рынке подержанных машин достигла 25 процентов.

Самым популярным внедорожником стала Lada 2121 Niva — продажи этой модели выросли на 13 процентов, до 8095 штук. Автомобилей Chevrolet Niva продали 5867 штук (плюс 13,5 процента в годовом выражении). В тройку лидеров также вошел кроссовер Toyota RAV4 — за месяц было продано 5128 моделей (плюс 44 процента). В топ-5 популярных машин попали Toyota Land Cruiser и кроссовер Kia Sportage, их продажи составили 4855 и 4522 штук соответственно (плюс 36 и 43 процента в годовом выражении).

Самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке стал кроссовер Chery Tiggo. За месяц было продано 815 автомобилей, что на 227 процента выше, чем в июле 2022 года.

По данным агентства «Автостат», в июле 2023 года в России реализовали 95 564 легковые машины. Продажи за год выросли в 2,7 раза. Всего с января по июль 2023 года продали 497 230 новых легковых машин, что на 28,2 процента больше год к году. При этом в сегменте подержанных автомобилей продажи выросли на четверть: с мая по июль на отечественном рынке ежемесячно приобреталось более полумиллиона машин с пробегом.