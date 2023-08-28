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02:09, 28 августа 2023Экономика

Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

«Ведомости»: Китай с 24 августа запретил ввоз птицы с 4 российских птицефабрик

Фото: агентство «Москва»

Китай с 24 августа запретил ввоз мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями – Невинномысской и Благодарненской птицефабриками, Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из экспортеров.

Информацию подтвердил представитель Россельхознадзора. По его данным, служба запросила китайскую сторону прояснить причины введения ограничений, но на данный момент ответа от них не получила. Он уточнил, что во всех трех регионах, где представлены данные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), нет случаев заболевания гриппом птицы и возможности для его распространения отсутствуют.

По словам еще одного топ-менеджера в птицеводческой компании, экспорт может быть приостановлен и в случае обнаружения в птице недопустимых концентраций опасных веществ (например, антибиотиков) или при нарушении правил маркировки продукции. Поскольку в настоящий момент причина решения КНР неизвестна, то и срок восстановления доступа птицы с объектов на рынок предугадать сложно.

Ранее сообщалось, что в июле Китай резко сократил закупки нефти у своих ключевых экспортеров, в том числе России. Несмотря на сокращение объемов, Россия в июле осталась крупнейшим поставщиком нефти в КНР. При этом Пекин снизил закупки и у второго по величине продавца, Саудовской Аравии.

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    Марина Совина
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