Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:53, 28 августа 2023Моя страна

Сотни волонтеров провели уборку на склоне Эльбруса

Более 600 волонтеров приняли участие в массовом субботнике на курорте «Эльбрус»

Фото: Всесезонный курорт «Эльбрус»

Сотни волонтеров приняли участие в массовом субботнике, который прошел на курорте «Эльбрус». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на заместителя генерального директора Кавказ.РФ Хису Беккаева.

По его словам, акцию провели в рамках экологического фестиваля «Чистая гора». В этом году к ней присоединились более 600 активистов из разных регионов России. «Интерес у людей очень большой. Людей приехало много, и всем небезразлично состояние склона "Эльбруса"... Здесь представлена вся страна, участники с Камчатки, Республики Тыва, Сыктывкара, Вологды и так далее», — рассказал Беккаев.

В ходе субботника волонтеры убрали мусор на участке от поляны Азау до станции «Гарабаши». При этом их сопровождали спасатели и горные гиды. Кроме того, для участников фестиваля были организованы различные мастер-классы и пеший маршрут до водопада.

В конце мероприятия для посетителей фестиваля прошел концерт под открытым небом.

Ранее в августе стало известно, что активисты провели уборку на туристических тропах, ведущих к горе Белухе в Республике Алтай. В общей сложности они собрали почти 1,5 тонны мусора.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    Опубликован трейлер продолжения популярного сериала нулевых

    Экс-министра экономики России госпитализировали

    Сыгравшая Женю Васнецову актриса появится в продолжении «Папиных дочек»

    Россиянин открыл стрельбу по судебным приставам и поджег свой автомобиль

    Собчак смутила фанатов нарядом с глубоким декольте

    Стюардессы устроили фотосессию на крыле самолета и попали на видео

    Подросток пошел на рыбалку и поймал кошелек с двумя тысячами долларов

    Одной стране предрекли продовольственный кризис из-за засухи

    Офтальмолог развеял распространенный миф о зрении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости