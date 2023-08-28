Сотни волонтеров провели уборку на склоне Эльбруса

Более 600 волонтеров приняли участие в массовом субботнике на курорте «Эльбрус»

Сотни волонтеров приняли участие в массовом субботнике, который прошел на курорте «Эльбрус». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на заместителя генерального директора Кавказ.РФ Хису Беккаева.

По его словам, акцию провели в рамках экологического фестиваля «Чистая гора». В этом году к ней присоединились более 600 активистов из разных регионов России. «Интерес у людей очень большой. Людей приехало много, и всем небезразлично состояние склона "Эльбруса"... Здесь представлена вся страна, участники с Камчатки, Республики Тыва, Сыктывкара, Вологды и так далее», — рассказал Беккаев.

В ходе субботника волонтеры убрали мусор на участке от поляны Азау до станции «Гарабаши». При этом их сопровождали спасатели и горные гиды. Кроме того, для участников фестиваля были организованы различные мастер-классы и пеший маршрут до водопада.

В конце мероприятия для посетителей фестиваля прошел концерт под открытым небом.

Ранее в августе стало известно, что активисты провели уборку на туристических тропах, ведущих к горе Белухе в Республике Алтай. В общей сложности они собрали почти 1,5 тонны мусора.