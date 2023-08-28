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14:42, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Офтальмолог развеял распространенный миф о зрении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» развеял распространенный миф о зрении. Специалист объяснил, что чтение в транспорте не влияет на остроту зрения. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Гостья передачи рассказала, что часто читает в транспорте, и предположила, что именно из-за этого у нее ухудшается зрение. «Влиять на остроту зрение или на прогрессирование близорукости чтение в транспорте не может», — опроверг Коновалов заблуждение женщины.

Офтальмолог добавил, что не может назвать привычку читать в транспорте полезной, однако подчеркнул, что она не вызывает проблем со зрением. «Проблема в другом — если у вас неправильно подобраны очки, то тут проблема и в транспорте, и в работе за компьютером, каждому расстоянию нужны специальные очки», — заключил он.

Ранее Коновалов и врач-терапевт Елена Малышева рассказали, что повышенный холестерин провоцирует ухудшение зрения, что в итоге может привести к слепоте. Чтобы этого не произошло, Малышева посоветовала употреблять статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови.

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    Олег Давыдов
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