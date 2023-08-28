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11:20, 28 августа 2023Россия

Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения

Сергей Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

При проектировании и строительстве новых объектов московского метро все чаще используются современные цифровые технологии. Об это сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С помощью 3D-моделирования выполняем виртуальное строительство станций. Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта», — рассказал градоначальник.

Так, перед началом строительства станций на восточном участке Большой кольцевой линии были созданы их цифровые двойники. Эти же технологии используют при строительстве новых станций радиальных линий.

В подготовке и выпуске проектной и рабочей документации также используют 3D-технологии. Так были спроектированы станции БКЛ «Кунцевская» и «Терехово», а сейчас этот метод применяют на станциях Рублево-Архангельской линии.

Специалисты используют базы данных, созданные на отечественном программном обеспечении. С его помощью проектируют крупный инфраструктурный объект — электродепо «Бирюлевское».

По словам мэра, возможности цифровизации метростроения в Москве будут расти. Специалисты уже приступили к разработке базы готовых решений, которая упростит создание 3D-моделей будущего участка ветки или линии метрополитена.

Ранее Собянин рассказал, как цифровой двойник Москвы помогает в управлении городом. Это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, на которой отображены все здания, объекты, сооружения, транспортные и инженерные коммуникации.

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    Варвара Родикова
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