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13:48, 28 августа 2023Ценности

Российская стилистка назвала самые модные цвета на осень

Российская стилистка Ольга Ким назвала желтый цвет самым модным на осень

Фото: Kristopher Roller / Unsplash

Российская стилистка Ольга Ким назвала самые модные цвета на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Sport24.

В грядущем сезоне будут преобладать классические тона. Так, по мнению эксперта, стоит присмотреться к бордовому цвету, который можно комбинировать с бежевым. «С осенью сочетается бордовый цвет, поэтому если вы выберите для своего гардероба пальто оттенков красного вина — например, марсала или бургундский, — то это будет отлично», — объяснила Ким.

При этом специалистка заявила, что осенью большую популярность обретет желтый цвет, который подходит не всем. «Лучше всего он подходит людям со смуглой кожей и яркой внешностью. Желтый можно комбинировать с оранжевым, фиолетовым и черным», — заключила собеседница издания.

Ранее дизайнер бренда LERU Валерия Антонова назвала россиянкам пять портящих женский образ сочетаний цветов в одежде. Эксперт назвала неудачными комбинации таких оттенков, как красный и зеленый, коралловый и бирюзовый. Также она внесла в список наряды из желтых и фиолетовых предметов гардероба, которые, по мнению специалистки, могут вызывать неприятные ощущения у окружающих.

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    Мария Винар
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