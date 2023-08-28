Российская стилистка назвала самые модные цвета на осень

Российская стилистка Ольга Ким назвала желтый цвет самым модным на осень

Российская стилистка Ольга Ким назвала самые модные цвета на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Sport24.

В грядущем сезоне будут преобладать классические тона. Так, по мнению эксперта, стоит присмотреться к бордовому цвету, который можно комбинировать с бежевым. «С осенью сочетается бордовый цвет, поэтому если вы выберите для своего гардероба пальто оттенков красного вина — например, марсала или бургундский, — то это будет отлично», — объяснила Ким.

При этом специалистка заявила, что осенью большую популярность обретет желтый цвет, который подходит не всем. «Лучше всего он подходит людям со смуглой кожей и яркой внешностью. Желтый можно комбинировать с оранжевым, фиолетовым и черным», — заключила собеседница издания.

Ранее дизайнер бренда LERU Валерия Антонова назвала россиянкам пять портящих женский образ сочетаний цветов в одежде. Эксперт назвала неудачными комбинации таких оттенков, как красный и зеленый, коралловый и бирюзовый. Также она внесла в список наряды из желтых и фиолетовых предметов гардероба, которые, по мнению специалистки, могут вызывать неприятные ощущения у окружающих.