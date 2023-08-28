В России ответили на условие Киева для переговоров по Крыму

Депутат Госдумы Чепа назвал популизмом слова Зеленского о переговорах по Крыму

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал слова украинского президента Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Киев не исключает переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся «на административных границах Крыма». Своим мнением Чепа поделился с «Лентой.ру».

«Нам не о чем говорить с Зеленским по поводу Крыма: Крым наш. Вести какие-то разговоры об этом, о статусе Крыма, бессмысленно. (...) Этот популизм относительно границ ничего не стоит. (...) Это популизм, в который Зеленский пытается играть под дудку Запада», — сказал депутат.

Нам по Крыму разговаривать с Украиной не о чем Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Чепа также связал подобные заявления с результатами контрнаступления ВСУ.

«Это контрнаступление, которое ВСУ планировали начать с апреля, провалилось полностью. Понятно, что при всех потугах НАТО у них ничего не получилось, кроме бессмысленных человеческих жертв украинского населения», — добавил парламентарий.

Ранее Зеленский сказал, что Киев может пойти на переговоры по Крыму, если ВСУ окажутся на административных границах полуострова. «Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова», — сказал он.