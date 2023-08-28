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15:50, 28 августа 2023Путешествия

Появились подробности о пропавшей на курорте Египта многодетной россиянке

Пропавшая во время дайвинга в Египте россиянка погружалась в воду без гида

Фото: Sean Wang / Unsplash

Многодетная россиянка, пропавшая во время дайвинга на популярном курорте Египта — Хургаде, погружалась в воду без присмотра гида. Подробности произошедшего появились в Telegram-канале Zvezdanews.

Уточняется, что женщина и ее супруг сами являются опытными дайверами, поэтому спустились на глубину более 100 метров. При этом пара погружалась не с помощью специальных газовых смесей, а «на воздухе». Предполагается, что именно это могло стать причиной случившегося.

Непредвиденная ситуация произошла с матерью четверых детей из Санкт-Петербурга. Ее муж во время дайвинга почувствовал себя плохо из-за большой глубины, поэтому решил подняться. Жена же продолжала погружение, однако всплыть ей так и не удалось. Отмечается, что в настоящее время местные водолазы ведут поисковые работы на нескольких морских катерах.

Также стало известно, что супруг россиянки написал письмо губернатору Хургады. Мужчина просит местные власти отправить к месту происшествия вертолет. Поиски идут уже три дня.

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    Зарина Дзагоева
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