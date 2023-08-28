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00:28, 28 августа 2023Экономика

В Германии назвали главного конкурента доллара

WirtschaftsWoche: индийская рупия может стать основным конкурентом доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Активное применение санкций со стороны США против ряда государств негативно повлияло на позиции доллара в мировой экономике. Об этом пишет немецкое издание WirtschaftsWoche.

Отмечается, что жесткие санкции в отношении России и Ирана вынудили лидеров многих стран задуматься о рисках расчетов в американской валюте. По словам экспертов, из опасений возможной блокировки средств в мире начинают активнее использоваться другие валюты.

Экономист Герберт Дитер отметил, что наибольший потенциал имеет индийская рупия. По его словам, если Индии удастся сохранить высокие темпы экономического роста и последовательную внеблоковую позицию, то рупия станет ведущей региональной валютой.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что альтернативой доллару США и евро для россиян может стать гонконгский доллар. «Курс гонконгского доллара к американскому поддерживается Центробанком Гонконга в узком коридоре уже более 40 лет. Это является одной из основ его монетарной политики», — подчеркнул финансист.

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    Марина Совина
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