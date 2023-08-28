В Нижнем Новгороде в октябре пройдет научный фестиваль

Фестиваль «Научный форсайт» пройдет в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года

В Нижнем Новгороде в октябре 2023 года пройдет фестиваль «Научный форсайт». Как уточняет KP.RU, участниками мероприятия, в роли организатора которого выступает Мининский университет, станут более ста тысяч человек.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, ректор учебного учреждения Виктор Сдобняков указал, что Нижегородская область отличается признанными на мировом уровне научными школами. По его словам, речь идет о таких дисциплинах, как радиофизика и электроника, нелинейная динамика, металлоорганическая химия, микробиология, а также о высоких технологиях в медицине, причем это, как отметил ректор, далеко не полный список.

В течение целого месяца на базе университета в онлайн и офлайн форматах проведут серию шоукейсов, лабораториумов, хакатонов, марафонов, митапов, научных практик, челленджей, stand-up, а также ученый ужин.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории Казанского кремля в День города и республики 30 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест».