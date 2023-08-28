Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:16, 28 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы 28 августа задержали 27 рейсов

Фото: IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в понедельник, 28 августа, произошла задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово перенесли вылеты 12 самолетов. Во Внуково, в свою очередь, задержали 8 рейсов, в Шереметьево — 7.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе летевший из Москвы в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    В Москве арестовали причастных к массовому отравлению горожан предпринимателей

    Французским фермерам заплатят за уничтожение вина

    Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать российский военный аэродром

    В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

    Полиция арестовала избившего двух россиянок палками мужчину

    В российском туристическом автобусе случился пожар

    Стало известно о грозящем Месси наказании за отказ общаться с журналистами

    Последствия падения беспилотника в Подмосковье попали на видео

    В ДНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать под Красным Лиманом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости