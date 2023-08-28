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16:38, 28 августа 2023Среда обитания

Россиянам объяснили правила посадки чеснока

NEWS.ru: бороздки для посадки чеснока нужно делать глубиной до 20 сантиметров

Фото: team voyas / Unsplash

Во время посадки чеснока осенью необходимо сделать в грядках бороздки определенной глубины — от 15 до 20 сантиметров. Правила россиянам объяснили в материале NEWS.ru.

На дно бороздок также рекомендовали посыпать крупнозернистый песок, слой должен быть не больше двух сантиметров. Сажая чеснок, между крупными зубчиками нужно держать расстояние в 12-15 сантиметров, а между более мелкими — 8-10 сантиметров.

Спустя две или три недели после посадки стоит посыпать грядки смешанным с землей сухим торфом, а также перегноем или опилками. При этом в зимние месяцы, когда мало снега и сильные заморозки, стоит покрыть посевы рубероидом или пленкой, которую нужно убрать, когда выпадет снег.

Ранее ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рекомендовала дачникам отказаться от выращивания на участке примулы во избежание неблагоприятных последствий.

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    Нина Ташевская
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