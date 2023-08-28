Специально обученный пес разоблачил серийного педофила

В Великобритании педофила разоблачил пес, обученный искать электронику

В Великобритании полицейский пес по кличке Монти помог разоблачить серийного педофила, который пытался обмануть правоохранителей. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Сотрудники полиции явились с проверкой к 54-летнему Эндрю Контенто в конце июля. Мужчина был ранее неоднократно судим за хранение детской порнографии. Согласно приговору, вынесенному в 2015 году, он не имел права выходить в интернет с устройств без мониторинговых программ, удалять историю браузера и появляться в местах скопления детей — например, около детских площадок в парках. Кроме того, британец был обязан предъявлять все электронные устройства для проверки по первому требованию правоохранителей.

Во время визита сотрудников IT-отдела полиции Контенто предъявил три гаджета и заявил, что больше у него ничего нет. Однако пес Монти, которого специально обучили искать электронику, тут же обнаружил в его рюкзаке еще один смартфон. В памяти устройства полицейские нашли несколько роликов со сценами сексуального насилия над малолетними.

На допросах Контенто несколько раз заявлял, что его подставили, и устроил истерику во время одного из судебных слушаний, однако позже полностью признал вину. В среду 23 августа Королевский суд Ливерпуля приговорил его к 20 месяцам заключения.

Ранее сообщалось, что охотники на педофилов в британском городе Глазго прикинулись 14-летней девочкой и разоблачили пожилого извращенца. Им оказался 64-летний местный житель.