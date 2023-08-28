Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 28 августа 2023Россия

В Госдуме оценили ход работы над законопроектом о ЧВК

Депутат Госдумы Картаполов заявил о продолжении работы над законопроектом о ЧВК

Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России будет продолжена. Его оценку по ситуации привело агентство ТАСС.

Депутат отметил, что конкретики в этом вопросе еще нет. При этом Картаполов подчеркнул, что законопроект о ЧВК не утратил актуальности.

«Есть несколько точек зрения у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что «важно принципиально найти» место ЧВК в правовом поле.

До этого Картаполов уверял, что законопроект о ЧВК нуждается в тщательной проработке, документ может быть готов не раньше осени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    Глава МИД Сербии выразил готовность встретиться с Лавровым

    В Индии заявили о поддержке реальных мирных инициатив по Украине

    Глава МИД Украины посетит Чехию, Францию и Испанию

    Врач назвала россиянкам бесполезные процедуры по уходу за кожей

    Собчак опубликовала фото с глубоким декольте и удивила россиян

    В Кремле прокомментировали договоренности по зерновой сделке с Турцией и Катаром

    В Кремле высказались об организации похорон Пригожина

    Ситуацию с вывозом соли из Приморья оценили

    В США сообщили о переброске сил ВСУ на юг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости