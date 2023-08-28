В Госдуме оценили ход работы над законопроектом о ЧВК
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России будет продолжена. Его оценку по ситуации привело агентство ТАСС.
Депутат отметил, что конкретики в этом вопросе еще нет. При этом Картаполов подчеркнул, что законопроект о ЧВК не утратил актуальности.
«Есть несколько точек зрения у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что «важно принципиально найти» место ЧВК в правовом поле.
До этого Картаполов уверял, что законопроект о ЧВК нуждается в тщательной проработке, документ может быть готов не раньше осени.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев.