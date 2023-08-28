В Госдуме оценили ход работы над законопроектом о ЧВК

Депутат Госдумы Картаполов заявил о продолжении работы над законопроектом о ЧВК

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России будет продолжена. Его оценку по ситуации привело агентство ТАСС.

Депутат отметил, что конкретики в этом вопросе еще нет. При этом Картаполов подчеркнул, что законопроект о ЧВК не утратил актуальности.

«Есть несколько точек зрения у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что «важно принципиально найти» место ЧВК в правовом поле.

До этого Картаполов уверял, что законопроект о ЧВК нуждается в тщательной проработке, документ может быть готов не раньше осени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев.