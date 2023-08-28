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20:14, 28 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные прически на осень

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Арт-директор сети бьюти-пространства SLOWMO Кристина Завгородняя назвала россиянкам самые модные прически на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания People Talk.

Так, в тренде окажутся волны в ретростиле. Вдобавок эксперт посоветовала обратить внимание на пучки и хвосты с двумя прядями у лица и в стиле balletcore. Во втором случае важно не переборщить со средствами для укладки. В связи с этим Завгородняя рекомендовала в первую очередь тщательно вымыть голову, высушить пряди, а затем уложить их назад, используя для этого небольшое количество геля.

Кроме того, специалистка предложила присмотреться к прямым и блестящим волосам и косам, которые могут быть как аккуратными, так и небрежными. При этом собеседница издания призвала не забывать дополнять образы необычными аксессуарами, в частности огромными бантами, заколками и головными уборами.

Ранее стилистка Елена Метлина перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам.

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    Мария Винар
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