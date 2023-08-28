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15:50, 28 августа 2023Экономика

В Госдуме высказались о сдерживании цен на хлеб

Депутат Делягин: рост цены хлеба на 10 процентов примерно соответствует инфляции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рост цен у производителей хлеба на 7-10 процентов приблизительно соответствует уровню инфляции, потому маловероятным кажется вмешательство государства в эту проблему. Возможны только незначительные, символические меры. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Михаил Делягин.

«10 процентов — это, в общем, уровень инфляции. Он, конечно, выше официального, но ниже реального, так что такой рост цен вполне возможен. Может, какие-то символические меры будут предприняты, но не более того», — допустил политик.

Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев предупредил, что российские хлебозаводы не справляются с резким увеличением себестоимости производства, и сдерживать отпускные цены на продукцию становится все сложнее. На этом фоне устанавливаемая производителями стоимость может подняться на 7-10 процентов к концу года.

Отмечалось также, что цены могут вырасти из-за падения курса рубля и зерновой сделки: сложившаяся нестабильная ситуация сделала закупки для производителей дороже на 20 процентов.

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    Наталия Белова
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