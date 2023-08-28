Россиян предупредили о главных болезнях осени

Иммунолог Грек: осенью люди чаще страдают от болезней суставов и депрессий

Осенью люди начинают чаще страдать от ОРВИ и ряда других заболеваний, рассказала аллерголог-иммунолог Елена Грек. О главных болезнях осени она предупредила россиян в беседе с «Секретом фирмы».

По ее словам, главная причина частых ОРВИ и простудных заболеваний — одежда не по погоде. Грек указала на то, что многие не торопятся надеть теплые вещи и простужаются. «Некоторые люди, наоборот, начинают одеваться слишком тепло, что приводит к повышенной потливости. Как следствие, организм большую часть времени находится не в тепле, а в мокроте и холоде. Итог — заболевание», — предупредила она. Также, продолжила врач, из-за нехватки витамина D и солнечного света осенью люди чаще страдают от депрессий.

Кроме того, осень грозит обострением болезней составов. «Если в начале и середине осени продолжать носить легкую одежду, то результатом станет переохлаждение и обострение воспаления в суставе. При артрозе перепад температур также опасен спазмом околосуставных мышц и недостатком питания хрящевой ткани», — предупредила Грек.

В группе риска осенью и люди, страдающие от неврологических заболеваний, добавила врач, в частности остеохондрозов, радикулитов и межпозвоночных грыж. Обостряются, отметила Грек, экзема, псориаз, дерматиты, а также аллергии — в частности, на плесневые грибы и пыль.

Наконец, подчеркнула врач, осенью возрастает количество обострений гастритов и язвенных болезней. «Осенью мы начинаем хуже высыпаться, больше нервничаем, предаемся унынию, чаще переедаем или просто едим вредную пищу. Все эти факторы влияют не только на наше душевное состояние, но и на работу органов желудочно-кишечного тракта», — заключила Грек.

Ранее иммунолог Николай Крючков напомнил россиянам правила профилактики «осенних» болезней. По словам Крючкова, главной профилактической мерой для защиты от гриппа и коронавирусной инфекции является вакцинация.