Иран ответил на обвинения в поставках дронов России

Представитель МИД Ирана Канаани: мы не являемся стороной конфликта на Украине

Тегеран ответил на обвинения в поставках дронов России. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика не предоставляет беспилотники и не является стороной конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

По его словам, средства массовой информации западных стран вводят людей в заблуждение, обвиняя Иран в поставках беспилотников России. Канаани заявил, что многократно опровергал заявления о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в военной сфере.

«Иран не является стороной конфликта на Украине», — резюмировал он.

Ранее в Иране заявили, что некоторые европейские страны направили запросы Министерству обороны республики по вопросу приобретения иранских беспилотных летательных аппаратов.