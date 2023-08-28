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13:01, 28 августа 2023Мир

Иран ответил на обвинения в поставках дронов России

Представитель МИД Ирана Канаани: мы не являемся стороной конфликта на Украине

Фото: Iran's Presidency / WANA / Handout / Reuters

Тегеран ответил на обвинения в поставках дронов России. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика не предоставляет беспилотники и не является стороной конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

По его словам, средства массовой информации западных стран вводят людей в заблуждение, обвиняя Иран в поставках беспилотников России. Канаани заявил, что многократно опровергал заявления о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в военной сфере.

«Иран не является стороной конфликта на Украине», — резюмировал он.

Ранее в Иране заявили, что некоторые европейские страны направили запросы Министерству обороны республики по вопросу приобретения иранских беспилотных летательных аппаратов.

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    Александр Слабиев
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