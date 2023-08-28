Ограбленная и избитая россиянка попросила прохожих не вызывать полицию

В Москве избили и ограбили девушку с двумя пакетами наркотиков

В Москве силовики выясняют обстоятельства ЧП, в котором пострадала наркозависимая девушка. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По данным издания, прохожие заметили сильно избитую 23-летнюю россиянку возле дома на улице Лухмановой. Пострадавшая рассказала, что неизвестные сильно избили ее и ограбили. Проявивших участие к ее судьбе она попросила не вызывать полицию, пояснив, что с собой у нее наркотики, которые она хотела бы употребить. Несмотря на пожелания пострадавшей, полиция на место событий все же приехала и обнаружила у избитой два пакета с мефедроном.

В отношении девушки завели дело по статье о хранении наркотиков. На время разбирательства ее отправили под подписку о невыезде.

