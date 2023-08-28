Фотограф раскрыла секреты идеального позирования Кейт Миддлтон перед публикой

Фотограф Оливия Уэст раскрыла секреты идеального позирования принцессы Уэльской Кэтрин перед публикой. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

По словам эксперта, когда Кейт Миддлтон улыбается, она всегда старается вытянуть подбородок немного вперед и вниз. Кроме того, специалистка обратила внимание на то, что на публичных мероприятиях королевская особа всегда держит руки спереди. «Это создает пространство между руками и телом, который подчеркивает ее стройную фигуру», — объяснила Уэст.

Вдобавок собеседница издания отметила, что Миддлтон всегда опускает плечи, когда улыбается, а также старается при взмахе руки не поднимать ее слишком высоко. «Даже когда она машет рукой, она двигает рукой только от локтя», — заключила Уэст.

В марте профессиональные фотографы Алан Ди Уэст и Макс Чизотти раскрыли секрет идеальных снимков звезд на красных дорожках. Тогда эксперты рассказали, что многие знаменитости репетируют свои выходы на мероприятия перед зеркалом. При этом на самой дорожке они стараются спокойно реагировать на крики фотографов с целью посмотреть в их сторону.