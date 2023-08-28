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13:13, 28 августа 2023Бывший СССР

В США сообщили о переброске сил ВСУ на юг

Обозреватель WP Игнатиус: ВСУ перебросили часть сил из Артемовска на юг

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть своих подразделений из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) на юг. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников США.

Игнатиус пишет, что Киев, вопреки советам Вашингтона, сконцентрировал силы на трех направлениях. Однако вместо этого ВСУ должны были приложить все усилия для атак в Запорожской области.

«Украина, наконец, отреагировала, перебросив некоторые подразделения на юг из Бахмута и других районов на востоке, где, несмотря на аргументы США, они продолжали держать оборону», — написал обозреватель WP.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Киев может пойти на переговоры по Крыму, если украинская армия окажется на административных границах полуострова.

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    Алевтина Запольская
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