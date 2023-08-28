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14:25, 28 августа 2023Ценности

Ким Кардашьян заметили с бриллиантовым колье за 75 миллионов рублей

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян примерила ювелирные изделия за десятки миллионов рублей. Снимок появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) продавца винтажных аксессуаров Хоригома Тадаши.

Знаменитость сфотографировалась в зеркало с собранными в гладкий пучок волосами в боди черного цвета. На размещенном кадре видно, как мужчина надевает на шею предпринимательнице бриллиантовое колье из платины с изумрудами. На втором фото Кардашьян запечатлена в другом ожерелье — с бриллиантами и сапфирами.

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Администраторы Telegram-канала Jewellery Digest уточнили, что первое украшение — из ассортимента люксового бренда Graff за 785 тысяч долларов (75 миллионов рублей), а второе — из коллекции марки Bulgari 2006 года. Стоимость второго в каталоге магазина Тадаши не уточняется.

В июле Ким Кардашьян заметили с бриллиантом за 183 миллиона рублей. Предпринимательница появилась на публике в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и облегающей юбки длины макси. Среди прочего она надела ремень с бриллиантом из ассортимента ювелирного дома Messika стоимостью два миллиона долларов.

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    Карина Черных
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