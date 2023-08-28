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06:45, 28 августа 2023Мир

В КНДР назвали последствие поставок F-16 на Украину

ЦТАК: Европе грозит ядерная война из-за поставок истребителей F-16 на Украину

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Европе грозит ядерная война из-за поставок истребителей F-16 на Украину. КНДР осуждает затягивание конфликта из-за вмешательства в него ЕС под давлением США, рассказали в Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

«До сих пор США занимали туманную позицию относительно поставки истребителей, делая вид, что они не желают эскалации войны. Но когда операция Украины по "мощному контрнаступлению" вызвала ужасный результат — многочисленные жертвы и масштабные разрушения западных вооружений, в конце концов, взялись за процесс для поставки истребителей F-16», — говорится в статье.

Пока западные страны следуют этому решению, оно «нарушает спокойствие и безопасность в регионе» и может привести к затягиванию конфликта. В Северной Корее считают, что США «блокируют мирное решение конфликта и ввергают всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны».

По мнению авторов статьи, спустя время Россия продемонстрирует легендарные истребители F-16 на выставке в честь победы, выставив их в качестве военных трофеев.

Ранее был озвучен срок начала использования Украиной F-16. Летчики ВСУ смогут начать эксплуатировать самолеты не раньше весны 2024 года, для них нужно подготовить экипаж и необходимую инфраструктуру.

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    Александра Синицына
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