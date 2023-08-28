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04:00, 28 августа 2023Ценности

Популярная актриса показала фигуру в купальнике

Фото: @lilyjamesofficial

Популярная британская актриса Лили Джеймс поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость разместила кадры с отдыха в Греции, на которых она позировала с арбузом в руках. Телезвезду запечатлели лежащей на шезлонге в коричневом купальнике бренда Hunza G стоимостью 155 фунтов стерлингов (18,4 тысячи рублей) и солнцезащитных очках черного цвета в сочетании с соломенной шляпой.

Среди прочего Джеймс показала фигуру в том же бикини и оранжевом льняном костюме, который состоял из коротких шорт и оверсайз-рубашки. Из аксессуаров на ней были деревянный браслет, золотое ожерелье и серьги-кольца. В руках она держала плетеную сумку.

В декабре 2022 года британская модель Оливия Арбен вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 25-летняя манекенщица пришла на красную дорожку премии British Fashion Awards. Арбен пришлось весь вечер закрывать двумя руками обнаженную грудь, поскольку ее ярко-красное платье было оформлено спереди огромным вырезом.

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    Карина Черных
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