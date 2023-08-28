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19:42, 28 августа 2023Силовые структуры

Рецидивист украл у российского подростка пистолет и попал под статью

В Липецке возбудили дело в отношении мужчины, похитившего пистолет у подростка

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Липецке следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя по подозрению в грабеже с угрозой применения насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 8 июля на скейт-площадке в парке Победы ранее судимый за кражи молодой человек подошел к 15–летнему подростку и начал угрожать ему физической расправой. Потом он открыто похитил у школьника пневматический пистолет, необходимый несовершеннолетнему для занятий в спортивной секции, и скрылся.

В результате рецидивиста задержали. Он признал вину частично, выдвинув свою версию произошедшего. Расследование продолжается. Грабителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 20-летнего мужчину, забравшего телефон у пассажира метро. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 161 («Грабеж») Уголовного кодекса РФ.

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