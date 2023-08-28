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03:14, 28 августа 2023Мир

Главу МИД Ливии отстранили после встречи с коллегой из Израиля

Глава ПНЕ Ливии отстранил от работы главу МИДа за встречу с коллегой из Израиля
Наджла Мухаммед аль-Мангуш

Наджла Мухаммед аль-Мангуш. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Глава Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш из-за того, что она встретилась с главой МИД Израиля Эли Коэном в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ПНЕ, передает РИА Новости.

«Премьер-министр Абдельхамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры», — пояснили в ПНЕ. В отношении главы МИД будет проведено расследование.

Первая встреча глав израильского и ливийского МИД состоялась на минувшей неделе, сообщили в пресс-службе израильского министерства. Стороны обсудили возможные сферы сотрудничества и способы сохранения наследия ливийских евреев. Однако в министерстве иностранных дел ПНЕ Ливии заявили, что встреча была неофициальной, произошла случайно, и что власти не поддерживают восстановление отношений с Израилем и занимают твердую позицию в отношении палестинского вопроса.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией, маршал Халифа Хафтар впервые принял делегацию от Минобороны России. Повесткой встречи стали вопросы борьбы с терроризмом и «другие вопросы совместных действий».

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    Александра Синицына
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