Украинского военного осудили на 20 лет за убийство мирного жителя

Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам военного ВСУ за убийство мирного жителя

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бойчука к 20 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Бойчука признали виновным по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической вражды») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») УК РФ.

По данным следствия, 2 июня 2022 года военный был на боевой позиции около поселка Николаевка и произвел не менее пяти выстрелов из 73-миллиметрового орудия «Гром», установленного на боевой машине пехоты БМП-1, по жилым домам. В результате разрыва снарядов был ранен 82-летний мирный житель, который стоял около одного из домов. Он скончался на месте.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Юрия Босовича к 16 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей.