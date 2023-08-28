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15:02, 28 августа 2023Мир

Макрон назвал условие достижения устойчивого мира на Украине

Макрон: мир на Украине не может быть лишь благодаря прекращению огня

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Мир на Украине не может быть установлен лишь прекращением огня, так как это закрепит фактическое положение дел. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Политик назвал условие достижения устойчивого мира. По его словам, для этого необходимо соблюдение украинского суверенитета и международного права.

Ранее Макрон заявил, что после завершения украинского конфликта должны быть также заключены новые договоры в сфере вооружений для обеспечения безопасности стран Европы. «Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами этих будущих соглашений», — заявил президент Франции.

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    Виктория Кондратьева
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