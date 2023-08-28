МИД заявил о скорых переговорах между Россией и Турцией

Захарова: встреча Лаврова с главой МИД Турции состоится в ближайшее время

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Хаканом Фиданом состоится в ближайшее время в Москве. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции [Сергея Лаврова и Хакана Фидана]», — сказала представитель российского ведомства. Сообщалось, что главными темами встречи станут зерновая сделка, возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также проект строительства газового хаба.

Ранее Фидан заявил, что считает необходимым вернуть Россию в зерновую сделку. По его словам, это нужно, чтобы обезопасить портовую инфраструктуру, имеющую ключевую важность для поставок. «Мы не можем одобрить удары по портовой инфраструктуре, которая играет ключевую роль в процессе поставок зерновых. И вот по этой причине мы изначально думали над тем, что Россию нужно вернуть в уравнение», — подчеркнул дипломат.