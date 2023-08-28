Россиянам раскрыли неожиданное последствие приема популярной группы препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл россиянам неожиданное последствие приема лекарств от гипертонии. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что прием этой популярной группы препаратов может вызывать воспаление десен. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил, что многие препараты от гипертонии, включая верапамил, нифедипин, амлодипин, ведут к разрастанию десен, что в результате может вызвать их воспаление.

«Десны разбухают и закрывают нижнюю часть трети зуба, и в этих разбухших деснах воспаление вспыхивает просто как пожар в сухой траве и распространяется на зубы», — объяснил медик.

Ранее Мясников раскрыл неочевидную причину постоянной усталости. Доктор заявил, что ее могут вызывать препараты от гипертонии. Специалист также рассказывал, что некоторые лекарства этой группы также могут вызывать ночные кошмары.