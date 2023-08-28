В России рекордно вырос объем наличных у банков

РБК: объем наличных в банкоматах и кассах банков впервые превысил 2 трлн рублей

По состоянию на 1 августа объем наличных в кассах российских банков, банкоматах и в пути впервые в истории превысил отметку в два триллиона рублей, достигнув уровня 2,07 триллиона. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка сообщает РБК.

Только за июль объем наличности поднялся на 180,9 миллиарда рублей (плюс 9,6 процента). Такой прирост, если исключить сезонный всплеск 1 января, стал максимальным с сентября 2022 года, когда уровень подскочил на 201,9 миллиарда рублей. При этом подъем наблюдается второй месяц подряд. В июне объем наличных вырос на 111,8 миллиарда (плюс 6,3 процента).

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что основной вклад в этот результат внесла переоценка стоимости доллара и евро в рублевом выражении. Кроме того, повлиять на ситуацию могли граждане, которые спешили воспользоваться низким курсом рубля и поменять валюту, купленную в прошлом году.

Независимый аналитик Андрей Бархота соглашается с последним фактором, но считает, что основной вклад в процесс все же внес уход россиян в наличные средства из-за тревожных ожиданий. По его мнению, население активно снимает средства и банкам приходится подвозить все больше наличных денег, что создает для них проблемы.

По оценке Беликова, в августе рост остатков в кассах и банкоматах в целом по сектору продолжится из-за падения рубля и роста ключевой ставки. На фоне последнего обстоятельства некоторые граждане могли срочно закрывать вклады и переоформлять их на новых условиях. Зачастую деньги снимаются в наличной форме, так что кассам требовалось больше средств.

В последнее время сразу несколько крупных банков ввели заградительные комиссии для приема наличной валюты у населения, а Райффайзенбанк с 1 августа вообще прекратил прием и покупку наличной валюты у физлиц в своих кассах.