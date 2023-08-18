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15:57, 18 августа 2023Экономика

Еще один банк в России введет комиссию за внесение наличной валюты

ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЮниКредит Банк объявил о введении с 28 августа комиссии в пять процентов за внесение на банковский счет наличных евро и долларов. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Как следует из новой редакции тарифов, изменения коснутся операций и с валютными, и с рублевыми счетами, а исключение сделают только для внесений средств с целью погашения валютных кредитов. При этом возможность пополнения счета на сумму свыше 100 тысяч в долларах США и евро теперь будет «определяться по согласованию с банком».

Ранее о введении похожих комиссий заявили несколько других российских банков. Ренессанс банк с 16 августа начал взимать комиссию в размере 10 процентов от суммы за внесение наличными более 10 тысяч долларов или евро в сутки. Платить ее придется в рублях по курсу Банка России, установленному на дату проводимой операции.

Ситибанк с 15 августа установил комиссию в размере пяти процентов за внесение наличных долларов и евро. Райффайзенбанк же с 1 августа прекратил прием и покупку наличной валюты у физлиц в кассах банка.

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    Дмитрий Воронин
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