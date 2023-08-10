Ренессанс банк ввел комиссию за внесение валюты

Ренессанс банк начнет брать комиссию за внесение более 10 тысяч долларов

Ренессанс банк с 16 августа начнет взимать комиссию в размере 10 процентов от суммы за внесение наличными более 10 тысяч долларов или евро в сутки, узнал Frank Media. Платить ее придется в рублях по курсу Банка России, установленному на дату проводимой операции.

Необходимость введения комиссии в кредитной организации объяснили тем, что «риски, связанные с хранением валюты на счетах, все еще есть», а на фоне колебаний курсов «клиенты снова начали проявлять интерес к этим валютам, не оценивая должным образом риски».

Ранее о введении похожих комиссий заявляли несколько российских банков. Так, Ситибанк с 15 августа установит комиссию в размере пяти процентов за внесение наличных долларов и евро. Райффайзенбанк же с 1 августа прекратил прием и покупку наличной валюты у физлиц в кассах банка.

10 августа россиянам посоветовали на волне ослабления рубля рассмотреть возможность продажи части долларовых накоплений, поскольку в ближайшее время курс должен скорректироваться. Весной объем валютных вкладов граждан страны за рубежом превысил их размер внутри России. Происходит это на фоне действующих с 9 марта прошлого года ограничений Банка России на снятие наличной валюты.