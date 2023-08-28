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15:42, 28 августа 2023Моя страна

В Казань прибыл первый троллейбус нового поколения

В Казань прибыл первый троллейбус нового поколения МАЗ-303Т20

Фото: МАЗ

В Казань прибыл первый серийный троллейбус нового поколения МАЗ-303Т20. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает KP.RU.

В МУП «Метроэлектротранс» подчеркнули, что приобретение троллейбусов стало возможным благодаря поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова. Перед тем, как приступить к перевозке пассажиров, троллейбусы пройдут необходимые процедуры настройки и отладки, а водители — обучение.

Известно, что в троллейбусах нового поколения увеличили количество мест до 90. Кроме того, транспорт такой модели сможет продолжить движение даже при сбое электроснабжения.

Ранее в августе «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск спортивной Lada Granta — разработку ведет подразделение производителя Lada Sport. Компания уже выпустила первые тестовые образцы, а серийное производство модели начнут в ближайшее время.

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    Карина Черных
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