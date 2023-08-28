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10:53, 28 августа 2023Силовые структуры

Покинувшего часть с оружием российского военного нашли в кафе за обедом

В Ростовской области покинувшего часть с оружием военного нашли в кафе за обедом

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Ростовской области нашли 21-летнего военнослужащего, который покинул часть с автоматом и 120 патронами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, молодой человек ушел из воинской части утром 25 августа. Полиция ввела в регионе план «Сирена» и принялась искать юношу. Обнаружить его смогли через несколько дней в кафе в слободе Дегтево. Сообщается, что мотивом юноши стало желание пообедать.

Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил к 5 годам колонии рядового за самовольный уход из воинской части.

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    Илона Палей
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