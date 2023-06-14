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10:23, 14 июня 2023Силовые структуры

Российского военнослужащего осудили на пять лет колонии за самоволку

В Абакане суд приговорил к 5 годам колонии рядового за самовольный уход из воинской части

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового Онмаса Долаана за самоволку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части»).

Из материалов дела следует, что военнослужащий решил отдохнуть от исполнения обязанностей и 31 октября 2022 года без уважительной причины не вернулся из отпуска на службу. 9 февраля 2023 года Долаан добровольно прибыл в военную комендатуру.

13 июня сообщалось, что, по приговору Красноярского гарнизонного военного суда, аналогичный срок получил рядовой, который проходил службу по контракту в Мурманской области. В профилактических целях рассмотрение дела проходило на территории одной из воинских частей края в присутствии других военных.

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    Любовь Ширижик
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