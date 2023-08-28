В Госдуме предложили наказывать за брошенные шприцы

В ГД предложили уголовно наказывать за брошенные в общественных местах шприцы

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) от ЛДПР Борис Чернышов предложил уголовно наказывать за брошенные в общественных местах шприцы. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что планирует внести соответствующий законопроект на рассмотрение в осеннюю сессию.

Чернышов отметил, что оставление шприцев в общественных местах подпадает под статью 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).

Парламентарий подчеркнул, что наказание по ней предусматривает, в том числе, штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, а в случае тяжких последствий и смерти двух и более лиц — до 7 лет тюрьмы.

Он напомнил, что в августе в Москве и других городах России произошел ряд инцидентов, когда люди пострадали в результате брошенных шприцев.

21 августа в российской столице в автомобиле каршеринга десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестным веществом. Пострадавшую школьницу оперативно доставили в больницу.

Позже эксперты установили, что в шприце содержался мефедрон.