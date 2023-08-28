Власти Ливана выдали ордера на арест двух обвиняемых в шпионаже россиян

Naharnet: суд в Ливане выдал ордера на арест двух россиян, обвиняемых в шпионаже

Следственный судья военного трибунала в Ливане Фади Савван выдал ордера на арест двух россиян, обвиняемых в шпионаже. Об этом сообщает новостной портал Naharnet.

Отмечается, что судья допросил ранее задержанных граждан России и обвинил их в совершении преступлений, связанных с предоставлением Израилю сведений, ставящих под угрозу безопасность Ливана.

Портал отмечает, что ливанские или арабские граждане, обвиненные в шпионаже, могут быть приговорены к длительному тюремному сроку.

Как сообщает ТАСС, российские дипломаты находятся в контакте с местными властями с связи с задержанием двух граждан страны.

Ранее стало известно, что в аэропорту столицы Ливана Бейрута был задержан гражданин России, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля. По информации издания Al-Akhbar, мужчина признался в том, что ранее был завербован израильской разведкой. Он якобы получил указания отправиться в Ливан, осмотреть и по возможности сфотографировать места и объекты движения «Хезболла».

В пятницу, 25 августа, и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари рассказал, что в аэровокзале Бейрута задержали работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек.

