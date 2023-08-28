В Крыму задержали осквернившего монумент героям СВО россиянина

В Крыму раскаялся задержанный за осквернение монумента героям СВО россиянин

В Крыму сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах осквернения памятника героям СВО. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает РИА Новости.

По данным издания, полицейские задержали молодого человека, который совершил акт вандализма в отношении памятника героям специальной военной операции на Украине. После задержания россиянин раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения. Более того, он заявил, что на самом деле полностью поддерживает СВО.

13 августа неизвестные вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии.