Россиянин избил бортпроводника, попытался пробраться к пилотам и пошел под суд

Избившему бортпроводника в самолете пассажиру с Алтая пригрозили тюрьмой

Пассажир с Алтая в состоянии алкогольного опьянения избил бортпроводника в самолете, попытался пробраться в кабину пилотов и пошел под суд. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в феврале 2023 года на рейсе Москва — Барнаул, однако широкую огласку получил только сейчас. Пьяный россиянин решил привлечь к себе внимание — он грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу безопасности во время полета.

Отмечается, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело. Ему грозит как минимум штраф в размере около полумиллиона рублей, а как максимум — до семи лет тюрьмы.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Jet2 приставал к стюардессе во время полета и был арестован полицией. Инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Ибицу.